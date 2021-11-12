Число погибших от COVID-19 в РФ четвертый день составило более 1,2 тыс.

В России за минувшие сутки от COVID-19 скончались 1235 человек. Об этом 12 ноября информирует оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Таким образом, в стране четвертый день подряд фиксируется более 1200 случаев летальных исходов среди людей с коронавирусом.

Максимальное число погибших за последние 24 часа выявили в Москве — 96, еще 75 человек скончались в Санкт-Петербурге, 51 — в Московской области.



Общее число погибших с начала распространения коронавируса составило 252 926.

За последние сутки зафиксировано 40 123 новых случая коронавирусной инфекции, из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве (5183), Санкт-Петербурге (3421) и в Московской области (2726).

Ранее в этот день доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что Россия сможет выйти из пандемии коронавируса в 2022 году при условии вакцинации большей части населения.

10 ноября представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович на пресс-конференции в МИЦ «Известия» указала на то, что Россия в настоящее время находится на пике по росту новых случаев COVID-19, однако наблюдается тренд на снижение. По его словам, в стране фиксируются высокие показатели смертности, которые вызывают обеспокоенность. Вуйнович подчеркнула необходимость повышать уровень вакцинации среди старшего поколения.

В тот же день вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала всех россиян, у кого нет противопоказаний, пройти вакцинацию от COVID-19. Она обратила внимание на то, что все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны. Также Голикова заявила, что для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет 90–95%, но в РФ пока ставится планка 80%.

При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не исключает возможности принятия на федеральном уровне новых мер из-за сложной ситуации с коронавирусом. Сенатор добавила, что более строгие меры могут затронуть отдельные категории граждан.

В свою очередь академик РАН, директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что новые волны пандемии коронавируса будут возникать в России каждые три месяца, если в кратчайшие сроки не будет достигнут необходимый уровень популяционного иммунитета. По его словам, в настоящий момент коронавирус пока не побежден.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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