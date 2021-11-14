Каждый второй пациент с сахарным диабетом второго типа не знает, что болен. Этот настораживающий факт показывает, насколько коварна эта болезнь и как сильно она распространена. Если вы давно не проверяли уровень глюкозы в крови, обязательно сделайте это.

Сахарный диабет бывает нескольких типов — у каждого из них свои причины и способы лечения. При этой болезни нарушается либо секреция, либо действие инсулина — гормона, который нужен организму для доставки глюкозы в клетки. Углеводы — основной источник энергии. Когда они поступают с продуктами питания, то в организме расщепляются до глюкозы, а если нарушен транспорт глюкозы в клетку, и она не попадает по назначению, ее уровень в крови повышается.

Диабет первого типа — это заболевание, при котором развивается абсолютная недостаточность инсулина вследствие деструкции (повреждения) β-клеток поджелудочной железы. Это сложный каскад иммунных нарушений, когда в организме начинают вырабатываться антитела, разрушающие именно те клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин. Для человека, страдающего диабетом первого типа, жизненно важны инъекции инсулина, потому что свой гормон у него не вырабатывается. Это заболевание чаще всего развивается у детей, подростков и даже в младенчестве. Поэтому у диабета первого типа есть еще одно название — ювенильный, то есть молодой, юношеский. Похожая ситуация (абсолютный дефицит инсулина) может развиться при разрушении клеток поджелудочной железы вследствие травм или воспалительных заболеваний поджелудочной железы (панкреатогенный сахарный диабет).

Диабет второго типа — это заболевание, при котором инсулина вырабатывается достаточно, зачастую даже больше, чем нужно, однако он не работает, использовать его полноценно организм не может. В этом случае проблемой становится инсулинорезистентность — снижение чувствительности клеток к инсулину, причиной которой очень часто бывает ожирение и избыточный вес. Каждый третий человек с ожирением имеет предиабет, а примерно каждый восьмой страдает сахарным диабетом второго типа.

Как не пропустить начало болезни?

К сожалению, можно страдать диабетом и не знать об этом — это особенно касается второго типа, который развивается постепенно и на начальных этапах может иметь неярко выраженные симптомы. При этом вовремя принятые меры жизненно важны. Какие же симптомы должны насторожить? Во-первых, выраженная жажда и сухость во рту: человек начинает пить больше жидкости, чем обычно. Во-вторых, учащенное и обильное мочеиспускание. Третий тревожный признак — это вялость, утомляемость, снижение привычной активности. И, наконец, возможны такие проявления, как плохое заживление царапин, порезов, ран, грибковые поражения кожи, необъяснимое снижение массы тела на фоне привычного рациона питания. Всё перечисленное — серьезный повод обратиться к врачу в кратчайшие сроки.

При диабете первого типа, напротив, ухудшение состояния может развиться очень стремительно — вплоть до тяжелого угнетения сознания, когда необходимо предпринимать срочные реанимационные действия. К сожалению, высокий уровень сахара при декомпенсированном диабете очень быстро приводит к осложнениям, а они крайне серьезны — это повреждение и нарушение функции почек, сетчатки, нервов, сердца и кровеносных сосудов. Поэтому так важно вовремя выявить заболевание и начать правильно его лечить.

Каким образом обнаружить болезнь? Нормальным считается уровень глюкозы в крови не выше 6,1 ммоль/л натощак. При уровне глюкозы натощак 7,0 ммоль/л и выше вероятность диагноза «сахарный диабет» крайне высока. Существует пероральный глюкозотолерантный тест, который выполняется после глюкозной нагрузки, в этом случае референсные значения (норма) через два часа после приема раствора глюкозы — до 7,8 ммоль/л. Кроме того, важным диагностическим маркером считается гликированный гемоглобин — расчетный показатель, отражающий среднесуточный уровень сахара крови за последние три месяца.

Определение уровня глюкозы натощак проводится часто — практически при любом обследовании, а также в рамках диспансеризации. Однако следует помнить о группах высокого риска развития предиабета и сахарного диабета второго типа, в которых необходимо проводить скрининг нарушений углеводного обмена. В рамках скрининга все люди, достигшие возраста 45 лет или имеющие факторы риска развития сахарного диабета второго типа, должны проходить это исследование не реже одного раза в три года.

Важно подчеркнуть, что риск развития осложнений начинает увеличиваться на этапе ранних нарушений углеводного обмена, то есть когда уровень гликемии натощак уже выше нормы, но еще не достиг диапазона сахарного диабета (от 6,1 до 7,0 ммоль/л) — такое состояние называется предиабет. Никаких симптомов в таком случае может не быть, но важно не игнорировать эту ситуацию: если начать принимать меры на этапе предиабета, можно не только избежать осложнений, но и добиться контроля немедикаментозными методами — снижением массы тела и изменением образа жизни, тем самым значительно отсрочив возникновение сахарного диабета.

Если говорить о риске, то в случае с диабетом определенную роль играет наследственность: риск заболеть несколько выше у тех людей, чьи прямые родственники (родители, братья или сестры) имеют такой диагноз. В этом случае принципиально важны меры профилактики и контроль уровня глюкозы в крови.

Но можно заболеть и первым в семье, где ни у кого не было сахарного диабета. Риск развития заболевания значительно увеличивают такие факторы, как избыточный вес (ИМТ больше 25 кг/м2), ожирение (ИМТ больше 30 кг/м2), возраст старше 45 лет и малоподвижный образ жизни. У женщин специфическим фактором становится нарушение углеводного обмена, развившееся на фоне беременности — гестационный диабет, который проходит, когда рождается ребенок, но сам факт развития этого состояния означает, что риск развития сахарного диабета у матери в дальнейшем выше. В случае с сахарным диабетом первого типа наследственность также играет роль: если один из родителей болен, то риск развития заболевания у ребенка составляет около 5–10%. Кроме того, прослеживается некоторая этническая принадлежность: в таких европейских странах, как Швеция и Финляндия, распространение сахарного диабета первого типа выше, чем в среднем.

Сахарный диабет на сегодняшний день остается хроническим заболеванием. Его невозможно вылечить полностью, но это не приговор — его можно контролировать, а при адекватном контроле жить с ним долго и комфортно, занимаясь спортом, работая, путешествуя, воспитывая детей, наслаждаясь всем, что приносит удовольствие.

Основа лечения — уровень глюкозы крови в диапазоне нормальных значений посредством адекватной сахароснижающей терапии и самоконтроля. При диабете первого типа лечение заключается в регулярном введении инсулина, контроле уровня глюкозы (нельзя допускать не только его повышения, но и так называемых «качелей» — большого разброса показателей), приеме назначенных врачом лекарств, а также соблюдении диеты и поддержании нормальной массы тела.

Фундаментом терапии сахарного диабета второго типа наряду с сахароснижающей терапией становится нормализация массы тела, модификация системы питания, отказ от вредных привычек — в первую очередь это курение и злоупотребление алкоголем. Показана регулярная адекватная физическая нагрузка. Помните, что даже наследственный риск сахарного диабета может не реализоваться, если вести здоровый образ жизни.

Автор — Главный внештатный терапевт Минздрава, член-корреспондент РАН, заслуженный врач Российской Федерации

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