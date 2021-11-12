За девять месяцев 2021 года «Роснефть» реализовала на внутреннем рынке 98% произведенного бензина класса Евро-5 и выше, следует из опубликованной отчетности нефтяной компании.

Как отметили в «Роснефти», российский рынок является приоритетным для поставок моторного топлива.

С начала года компания реализовала 75,9 млн т нефтепродуктов. Доля «Роснефти» в совокупном объеме биржевых продаж составила 44% по автобензинам и 42% по дизельному топливу. В III квартале компания более чем в 2,5 раза перевыполнила нормативы по реализации моторного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Там было продано 2,2 млн т.

«Объем розничных продаж на АЗС по итогам девяти месяцев 2021 года превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 10%», — говорится в отчетности компании. По состоянию на конец III квартала, розничная сеть компании насчитывает 3035 автозаправочных станций.

Совокупный объем переработки нефти в III квартале текущего года составил 27,1 млн т. Это говорит об увеличении на 2,8% квартал к кварталу и на 6,4% год к году. За девять месяцев 2021 года показатель составил 79,8 млн т, увеличившись на 2,1% год к году.

Поставки нефти в страны дальнего зарубежья за девять месяцев 2021 года составили 73,8 млн т. На восток поставлено 13,5 млн т, или 53,1% от общего объема реализации нефти в страны дальнего зарубежья.

За девять месяцев в адрес отечественных и иностранных судовладельцев было реализовано 1282 тыс. т бункерного топлива, в том числе 829 тыс. т судового топлива с пониженным содержанием серы до 0,5%, полностью соответствующего требованиям MARPOL.