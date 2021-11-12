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Юрист рассказал о последствиях «слива» данных покупателей фейковых COVID-справок

Юрист Липин предупредил о последствиях «слива» данных покупателей фальшивых COVID-справок
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Персональными данными более 500 тыс. жителей Москвы и Московской области, которые купили поддельные справки о вакцинации от коронавируса и сдаче ПЦР-теста, могут воспользоваться мошенники. Такое предупреждение в пятницу, 12 ноября, в беседе с «Известиями» сделал член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Липин.

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О крупном «сливе» данных ранее в этот же день сообщила газета «Коммерсантъ». Согласно изданию, база данных граждан, которые купили подделки, выставлена на продажу на теневых интернет-ресурсах. Отмечается, что база состоит из 1 тыс. строк и стоит $120 (около 8,5 тыс. рублей). В ней содержатся паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также информация о дате получения «сертификата».

По мнению Липина, с таким набором сведений мошенникам будет гораздо проще «выманить» доступ к личным кабинетам граждан в кредитно-финансовых учреждениях.

«Ожидаемо и то, что скоро покупатели липовых тестов столкнутся со случаями шантажа, когда злоумышленники начнут требовать деньги либо под видом сотрудников правоохранительных органов, либо в обмен на «молчание», — уверен эксперт.

Кроме того, если такие базы попадут в правоохранительные органы, то стражи порядка могут организовать проверки, по результатам которых, покупателей фальшивок могут привлечь к ответственности.

Юрист добавил, что граждане, которые приобретали поддельные справки о результатах ПЦР-тестов и сертификаты вакцинации, сознательно и за собственные деньги не только совершали противоправные действия, но и сами предоставили злоумышленникам важные сведения о себе, в том числе паспортные данные и адрес регистрации.

«Очевидно, что предоставляющие незаконные услуги сервисы не упустили возможность заработать еще раз, продав накопленные базы», — указал он.

Преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов, в свою очередь, добавил, что самым банальным последствием попадания в Сеть такой базы данных окажется бесконечный спам на телефоны указанных в ней граждан. При этом, по его словам, больше всего в таком случае звонят с предложением микрокредитов.

Ранее в этот же день сообщалось, что наиболее распространенными темами для продвижения ложной информации осенью этого года стали сведения о продаже поддельных сертификатов и справок о вакцинации от COVID-19. Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина отметила, что по теме COVID-19 только с 22 октября по 7 ноября 2021 года было выявлено более 2,4 тыс. ложных сообщений.

С понедельника, 8 ноября, россияне начали получать обновленные сертификаты о вакцинации или о перенесенной коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ Минздрава РФ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ведомство утвердило форму сертификата о вакцинации от коронавируса и уже перенесенной инфекции 25 октября.

21 октября стало известно, что на фоне обострения ситуации с коронавирусом в России вновь активизировались мошенники, предлагающие поддельные сертификаты о вакцинации. Уточнялось, что продавцы просят выслать данные паспорта или водительского удостоверения, СНИЛС, страхового полиса, а также номер телефона, подключенного к госуслугам.

В России с января проходит масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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