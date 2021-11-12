«Роснефть» сообщила о снижении финансового долга в III квартале 2021 года

«Роснефть» в пятницу, 12 ноября, опубликовала финансовую отчетность за девять месяцев 2021 года. Как следует из сообщения на сайте нефтяной компании, с начала года ее чистый финансовый долг и торговые предоплаты уменьшились на $8,4 млрд.

«Чистая прибыль за девять месяцев текущего года почти в пять раз превысила аналогичный показатель за весь 2020 год, что дает основания говорить о значительном потенциале увеличения доходов акционеров», — прокомментировал итоги работы глава компании Игорь Сечин.

По его словам, рост капиталовложений позволяет увеличивать доходы акционеров в соответствии с дивидендной политикой и продолжать снижать долг компании.

«В ноябре мы завершили выплату рекордных промежуточных дивидендов в истории компании», — отметил глава НК.

11 ноября «Роснефть» досрочно завершила выплату дивидендов за первое полугодие 2021 года. Размер отчислений превысил 191 млрд рублей.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов в беседе с «Известиями» отмечал, что коэффициент выплаты дивидендов «Роснефти» является одним из самых высоких в отрасли.

«Учитывая последние результаты, а также то, что нефтяная компания платит дивиденды дважды в год, можно ожидать, что ее дивидендная доходность по итогам 2021 года будет выше 10%. Это очень хороший показатель, который превосходит среднерыночные значения», — отметил он.

В конце октября капитализация «Роснефти» впервые с 2011 года превысила $100 млрд, ее акции торговались на уровне 665,7 рубля за штуку. Как полагают аналитики, главными факторами роста компании являются снижение долговой нагрузки, генерация свободного денежного потока, колоссальная ресурсная база, самые низкие в мире удельные затраты на добычу, а также реализация флагманского нефтяного проекта «Восток Ойл». По прогнозам БКС, ценные бумаги «Роснефти» могут подняться в цене до 750 рублей за штуку.

В начале месяца инвестиционный банк Bank of America выпустил новый отчет, в котором представлен список из 10 наиболее выгодных для инвестирования компаний в регионе EEMEA (Восточная Европа, Ближний Восток и Африка). Единственной компанией энергетического сектора региона, акции которой включили в список с рекомендацией «Покупать», стала «Роснефть».