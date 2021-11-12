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Одного из основных свидетелей по делу Батурина нашли мертвым

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Бывший вице-президент Паралимпийского комитета Москвы Игорь Вашуркин, который является одним из главных свидетелей по делу в отношении бизнесмена Виктора Батурина, обвиняемого в хищении, найден мертвым. Об этом сообщает в пятницу, 12 ноября, телеканал РЕН ТВ.

Тело Вашуркина обнаружили 5 ноября на месте пожара в подмосковной Немчиновке. На место происшествия прибыли пожарные, к тому моменту дом был полностью охвачен огнем. Спасти жизнь 82-летнего мужчины не удалось.

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В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. По факту гибели предпринимателя проводится проверка.

Батурина задержали 1 июля. На следующий день следствие запросило его арест. Отмечалось, что уголовное дело в отношении предпринимателя возбудили по заявлению его сестры Елены Батуриной, вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. В заявлении указывалось на попытки предпринимателя незаконным образом получить рыночную стоимость 25% акций АО «Интеко».

При этом в конце мая столичный Тверской суд отказал Батурину в иске к его сестре. Тогда предметом иска стало незаконное, по мнению истцов, отчуждение 25% акций АО «Интеко», которыми якобы владел Батурин. За ранее принадлежавший ему пакет акций бизнесмен запрашивает $250 млн.

Басманный суд Москвы в июле принял решение об аресте решение об аресте бизнесмена на два месяца. Позже срок ареста продлили до 1 декабря.

Батурин с 1999 по 2005 год являлся вице-президентом компании «Интеко», но в 2006-м его уволили за растраты. После этого начались судебные тяжбы между братом и сестрой, завершившиеся подписанием мирового соглашения в 2008 году. Однако в 2010 году Батурин обвинил сестру в незаконном присвоении принадлежащих ему 25% акций компании и невыплате зарплаты за 2005 год размером 3,46 млрд рублей.

В 2011 году бизнесмен попробовал получить 10,8 млн рублей с помощью векселей компании, но был обвинен в мошенничестве, поскольку бумаги признали фальшивыми. По итогу Батурин пробыл в тюрьме с 2011 по 2016 год.

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