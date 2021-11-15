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Немецкий терапевт Фрилинг назвал опасные для кишечника продукты

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Неправильное питание может вызвать ряд заболеваний кишечника. Об этом рассказал немецкий терапевт Томас Фрилинг из Helios Klinik Krefeld.

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По его словам, особенно вредны для кишечника сахар, вяленые или копченые колбасы.

Первый продукт становится причиной размножения бактерий в кишечнике, а второй входит в список канцерогенов. Поэтому нельзя употреблять более 500 г красного мяса в неделю, напомнил специалист.

По словам Фрилинга, надо избегать продуктов с маргарином, майонезом и салом, отметил он в беседе с порталом Focus. Они вызывают дополнительную нагрузку на кишечник.

Для формирования здорового кишечника и улучшения состояния его слизистой надо придерживаться средиземноморской диеты, посоветовал медик. Также полезно употребление овощей и богатой клетчаткой пищи.

Врач напомнил, что клетчатка содержится в бобовых, таких как горох, фасоль, чечевица и нут , и овощах — шпинате, савойской капусте и моркови.

Пользу кишечнику принесут бананы, рыба, картофель в мундире, яблоки и черный хлеб, заключил специалист.

11 ноября диетолог и эндокринолог Алена Барредо отметила, что отказавшийся от употребления хлеба человек со временем может наблюдать уменьшение в организме инсулина и глюкозы. По ее словам, в результате отказа от употребления хлеба в кишечнике замедлится рост патогенных бактерий и грибов.

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