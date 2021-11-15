Немецкий терапевт Фрилинг назвал опасные для кишечника продукты

Неправильное питание может вызвать ряд заболеваний кишечника. Об этом рассказал немецкий терапевт Томас Фрилинг из Helios Klinik Krefeld.

По его словам, особенно вредны для кишечника сахар, вяленые или копченые колбасы.

Первый продукт становится причиной размножения бактерий в кишечнике, а второй входит в список канцерогенов. Поэтому нельзя употреблять более 500 г красного мяса в неделю, напомнил специалист.

По словам Фрилинга, надо избегать продуктов с маргарином, майонезом и салом, отметил он в беседе с порталом Focus. Они вызывают дополнительную нагрузку на кишечник.

Для формирования здорового кишечника и улучшения состояния его слизистой надо придерживаться средиземноморской диеты, посоветовал медик. Также полезно употребление овощей и богатой клетчаткой пищи.

Врач напомнил, что клетчатка содержится в бобовых, таких как горох, фасоль, чечевица и нут , и овощах — шпинате, савойской капусте и моркови.

Пользу кишечнику принесут бананы, рыба, картофель в мундире, яблоки и черный хлеб, заключил специалист.

11 ноября диетолог и эндокринолог Алена Барредо отметила, что отказавшийся от употребления хлеба человек со временем может наблюдать уменьшение в организме инсулина и глюкозы. По ее словам, в результате отказа от употребления хлеба в кишечнике замедлится рост патогенных бактерий и грибов.