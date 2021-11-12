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Ученые назвали признак скорого диабета

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Ученые выяснили, что предсказать возникновение у пациента диабета второго типа можно по содержанию в крови белка фоллистатина. Соответствующая статья специалистов опубликована в журнале Nature Communications в среду, 10 ноября.

Международный коллектив исследователей отследил состояние здоровья более 5,3 тыс. человек в Швеции и Финляндии на протяжении от четырех до 19 лет. В результате ученые обнаружили, что предсказать возникновение болезни за срок до 19 лет можно по высоким уровням фоллистатина в крови.

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При этом сделать это возможно без учета возраста, индекса массы тела, уровня глюкозы в крови, диеты и физической активности. Так, по словам специалистов, фоллистатин способствует расщеплению жиров в жировой ткани. Это в свою очередь приводит к увеличению риска развития неалкогольной жировой болезни печени.

Вместе с тем полногеномный поиск ассоциаций показал, что уровни фоллистатина управляются в организме регуляторным белком глюкокиназы (GKRP).

Ранее, 11 ноября, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина рассказала, что ключевую роль в успешном лечении сахарного диабета второго типа играет специальная диета. По ее словам, питание должно включать достаточное количество пищевых волокон, их источники — свежие овощи и фрукты, богатые клетчаткой.

21 октября врач клинической лабораторной диагностики сети медицинских офисов LabQuest Анна Сафонова указала, что к ряду симптомов, которые свидетельствуют о заболевании диабетом, относятся полиурия, то есть повышенное количество мочи, выделяемой в течение суток. Кроме того, человека мучает жажда, повышенная сухость во рту.

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