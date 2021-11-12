Акции Walt Disney подешевели на 9% после квартального отчета

Акции Walt Disney за день подешевели на 9%. Так инвесторы отреагировали на квартальный отчет компании. Рост подписчиков стриминговых сервисов стал рекордно низким за квартал. Одна из причин — отсутствие новых проектов. Съемки вынуждены откладывать из-за пандемии, передает телеканал «Известия». У конкурентов выходят успешные релизы. Заметно убавилось и число посетителей в парках Disney. Выручка составила $640 млн, что меньше прогноза на $302 млн.

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