Цены на газ в Европе выросли на 5% на фоне снижения поставок из России

На открытии торгов 12 ноября цены на газ в Европе выросли на 5% на фоне снижения поставок по газопроводу «Ямал-Европа» и на данный момент составляют $925 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу самого ликвидного в Европе голландского хаба TTF в начале сегодняшних торгов составила $928,3 за тысячу кубометров, а к 10:06 мск немного снизилась — до $925, что на 5% выше расчетной цены предыдущего дня. При этом максимальный показатель с начала торгов составил $940.

Отмечается, что цены фьючерсов увеличиваются на фоне снижения прокачки газа в Германию по трубопроводу «Ямал-Европа». В пятницу утром поставки падают примерно на 40% по отношению к четвергу, а именно почти до 450 тыс. кубометров в час.

Ранее, 11 ноября, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин объяснил «Известиям» причину роста цен на газ в Европе. По его словам, ведение карантинных мер в европейских странах ускорило вывод из эксплуатации традиционных видов топлива, что и привело к дальнейшему увеличению стоимости газовых фьючерсов. Финансист также отметил, что текущие цены на газ нельзя назвать устойчивыми, однако со временем они должны будут стабилизироваться.

В тот же день Еврокомиссия опубликовала прогноз, где указано, что цена на газ в Евросоюзе увеличилась с апреля 2020 года по октябрь 2021 года в 13 раз — с €7 до €90 за 1 МВт·ч, на электроэнергию — в 7,5 раза, с €20 до €150 за 1 МВт·ч.

ЕК ожидает снижения цены на газ к весне 2022 года до €50 за 1 МВт·ч. Среди причин энергетического кризиса в докладе указывается «комплекс объективных факторов» — влияние пандемии COVID-19 и умение приспосабливаться к росту спроса на энергоносители по мере восстановления экономики.

На торгах в четверг на лондонской бирже ICE цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла на 1,9% — до $847 за 1 тыс. куб. м, или €71,4 за 1 МВт·ч.

28 октября президент России Владимир Путин на фоне энергетического кризиса в Европе поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру начать в начале ноября плановую работу по повышению объема газа в подземных газохранилищах (ПГХ) в Европе — в Австрии и Германии. Приступить к пополнению европейских хранилищ было поручено по завершении наполнения российских хранилищ.

13 октября Путин заявил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. Европейские игроки летом не спешили восстанавливать запасы в подземных хранилищах газа, добавил он, опровергнув предположение, что высокие котировки на руку производителям сырья.

6 октября цена на газ в Европе на открытии достигла исторического максимума, составив $1900 за 1 тыс. куб. м, но позже опустилась.