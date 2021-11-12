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В пресс-центре МИЦ «Известия» говорят об Экодиктанте-2021. Трансляция

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В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция, посвященная Всероссийскому экологическому диктанту, который в этом году впервые пройдет в международном формате. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Как государство усиливает фокус на вопросах экологического просвещения и какую роль в этом играют общественные инициативы? Как проекту удалось выйти на международный уровень и привлечь порядка 3 млн участников из России и зарубежья? Какие цели ставят организаторы в этом году?

Участники:

  • Елена Зленко, заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию;
  • Сергей Коротков, директор Центра международного промышленного сотрудничества Организации Объединенных Наций по промышленному развитию в РФ;
  • Наталья Соколова, председатель правления АНО «Равноправие», сопредседатель федерального оргкомитета Экодиктанта;
  • Андрей Лисицын, начальник департамента экологии и техносферной безопасности ОАО «РЖД»;
  • Геннадий Орденов, член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию (онлайн);
  • Олеся Суханос, старший менеджер по развитию направления IoT «Экология» ПАО «Мегафон».

Всероссийский экологический диктант пройдет с 14 по 21 ноября на портале Экодиктант.рус, а также на организованных площадках в регионах России и зарубежных странах. Основные цели проекта — повысить уровень экологической культуры и грамотности населения, вдохновить на волонтерскую и просветительскую работу в экологической сфере.

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