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Около 50 школьников отравились в Удмуртии

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Около 50 учеников отравились в школе Каракулинском районе Удмуртии. Об этом 12 ноября сообщил телеканал РЕН ТВ.

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В пятницу учащиеся в возрасте от семи до 16 лет пожаловались на ухудшение самочувствие. Детей направили в больницу.

По предварительной информации, у школьников симптомы кишечной инфекции. Восемь учащихся отправили домой на амбулаторное лечение.

Почти 40 школьников госпитализированы.

В октябре следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, в результате которого произошло массовое отравление школьников в подмосковном Клину. 15 октября 42 ученика одной из школ города обратились за медицинской помощью в больницу с признаками отравления.

Родители отравившихся детей рассказали, что сотрудников школьной столовой отстранили от работы.

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