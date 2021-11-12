Около 50 школьников отравились в Удмуртии

Около 50 учеников отравились в школе Каракулинском районе Удмуртии. Об этом 12 ноября сообщил телеканал РЕН ТВ.

В пятницу учащиеся в возрасте от семи до 16 лет пожаловались на ухудшение самочувствие. Детей направили в больницу.

По предварительной информации, у школьников симптомы кишечной инфекции. Восемь учащихся отправили домой на амбулаторное лечение.

Почти 40 школьников госпитализированы.

В октябре следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, в результате которого произошло массовое отравление школьников в подмосковном Клину. 15 октября 42 ученика одной из школ города обратились за медицинской помощью в больницу с признаками отравления.

Родители отравившихся детей рассказали, что сотрудников школьной столовой отстранили от работы.