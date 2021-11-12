В Москве учредили награду за вклад в развитие ВДНХ

В Москве учредили медаль «Золотой знак ВДНХ». Награда будет вручаться за достижения и существенный вклад в развитие выставки, рассказала в пятницу, 12 ноября, заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

На одной стороне наградного знака изображен монумент «Рабочий и колхозница», а на другой — арка главного входа ВДНХ с логотипом выставки. Сергунина напомнила, что традиция поощрять мастеров своего дела и трудовые коллективы за успехи и передовые разработки существовала на ВДНХ с 1939 года до 1990-х годов.

«Получить медаль, как и раньше, смогут отдельные специалисты и организации, например резиденты выставки. Награда будет присуждаться за применение на ВДНХ новаторских решений и технологий, реализацию значимых проектов в сфере культуры, образования, досуга, спорта, ландшафтно-паркового оформления», — цитирует Сергунину портал mos.ru.

Решение о вручении медали будет принимать наградной комитет. Отмечается, что за всю историю ВДНХ наград удостоились более миллиона человек.

1 августа ВДНХ исполнилось 82 года. С 2014 года правительство города реализует программу возрождения комплекса. На сегодняшний день уже отреставрированы исторические павильоны выставки общей площадью 50 тыс. кв. м.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район», запущенная в 2018 году по инициативе мэра города Сергея Собянина. Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.