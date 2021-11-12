Сергей Елисеев избран вице-президентом Международной федерации самбо

Глава Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев в четверг, 11 ноября, был избран на пост первого вице-президента Международной федерации самбо (FIAS).

«Кандидатура первого вице-президента FIAS была вакантна, и президент FIAS Василий Шестаков рекомендовал мою кандидатуру на этот пост. Она была поддержана единогласно», — приводит ТАСС слова Елисеева.

С 12 по 14 ноября в Ташкенте состоится чемпионат мира по спортивному и боевому самбо. Спортсмены разыграют 21 комплект медалей — 14 в спортивном виде единоборств и семь в боевом самбо, пишет «Спорт-Экспресс».

20 июля на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио Международная федерация самбо получила постоянное признание комитета. Признание также получили лакросс, кикбоксинг, тайский бокс, айсшток и чирлидинг.

Комментируя данное решение, Елисеев отметил, что благодаря признанию на развитие самбо будут выделяться дополнительные средства. Он также выразил надежду, что на ближайших Олимпийских играх самбо войдет в программу соревнований.