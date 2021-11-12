Bloomberg: США без доказательств предупредили ЕС о возможном вторжении России на Украину

Соединенные Штаты предупредили Евросоюз (ЕС) о «риске вторжения» России на территорию Украины, однако не привели этому никаких доказательств, пишет Bloomberg со ссылкой на источники 12 ноября.

Согласно данным агентства, американские чиновники выразили свою обеспокоенность тем, что Москва может рассматривать возможность некой «военной операции» на Украине. В то же время никаких данных, на основании которых были сделаны такие выводы, Евросоюзу не приводилось.

Источники издания отметили, что такая оценка ситуации Штатами основана не более чем на «общедоступных доказательствах». Также уточняется, что перед тем, как будет принято решение о коллективном ответе, Вашингтон планирует передать информацию по этому вопросу.

В то же время собеседник Bloomberg, близкий к Кремлю, сообщил, что Россия не намерена начинать войну с Украиной, но готова продемонстрировать решимость реагировать в случае необходимости. Другой же источник заявил, что у Москвы имеется план реагирования на провокации Киева.

Сведения о планируемом российском военном вторжении на Украину в свою очередь опроверг первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Россия никогда не планировала никаких вторжений и не будет, если только нас не спровоцирует Украина или кто-то еще, и это не будет вопросом защиты нашего национального суверенитета», — подчеркнул он он.

Между тем Полянский заострил внимание на том, что от Киева исходит слишком большое количество угроз. По его словам, не стоит забывать и о военных кораблях ВМС США, совершающих провокационные действия в водах Черного моря.

В заключение первый зампостпреда РФ при ООН констатировал, что на своей территории Россия имеет право концентрировать войска где угодно.

24 октября советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что действия российских властей ведут к тому, что в обозримом будущем украинские ракеты могут быть нацелены на Москву в качестве паритета. Позднее он пояснил, что эти слова не были угрозой в адрес России, акцент был сделан на оборонительном характере государственной политики страны.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, высказывания украинских политиков о готовности нанесения ракетного удара по РФ и начала войны вызывают беспокойство. По ее словам, на Украине давно вошли в моду антироссийские высказывания по самым разным сюжетам.

Минобороны России неоднократно указывало на возросшую активность США и НАТО вблизи российских границ, в том числе на Украине и в черноморском регионе. Так, увеличилось число военных маневров украинцев и военных альянса. Кроме того, в Черном море вошли эсминец ВМС США Porter, судно снабжения John Lenthall и штабной корабль ВМС США Mount Whitney. За кораблями начали слежение силы ЧФ России.