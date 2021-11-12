Пушков назвал экс-главу МИД Украины Климкина отставным параноиком

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин не может ответить на ключевой вопрос по собственному высказыванию. Об этом сообщил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление Климкина о том, что ситуация на белорусско-польской границе — это якобы «спланированная операция» Москвы и Минска.

Кроме того, экс-министр добавил, что миграционный кризис, который в настоящее время можно наблюдать на границе Польши и Белоруссии представляет собой совместный «миграционный шантаж» России и Белоруссии, направленный на дестабилизацию Украины.

«У бывшего главы МИД Украины ум за разум заходит. Мигранты на польско-белорусской границе, видите ли, угрожают Украине! Зачем она им сдалась? На этот ключевой вопрос отставной параноик не отвечает. Ответ один: «Украина окружена!» Дальше мысль теряется в исчезающих пунктирах...» — написал Пушков в Telegram в пятницу, 12 ноября.

Ранее в этот день постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков отметил, что Польша и Литва используют ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией для того, чтобы получить дополнительное финансирование от Евросоюза. По его словам, причина подобных решений заключается в том, что за счет демонизации Белоруссии эти страны «пытаются повысить свою значимость и свою роль в европейской и международной политике».

11 ноября Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе. Подписавшиеся под общим заявлением страны заявили о готовности обсуждать меры в отношении помогающих Минску отправлять мигрантов в ЕС.

Также стало известно, что в Брюсселе обсуждают возможность введения санкций против авиакомпании «Аэрофлот» в рамках нового пакета ограничительных мер против Белоруссии. Меры также могут затронуть турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines.

В ответ на это 11 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности перекрыть газ, поступающий в Европу через транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал — Европа. Он назвал этот шаг ответом на пятый пакет санкций, который может принять Евросоюз в отношении Минска.

Замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин в четверг напомнил, что глава МИД России Сергей Лавров после переговоров со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем говорил о «бессмысленности и беспочвенности» санкций. По его словам, Москва готова «подставить плечо» Минску в случае их ожесточения.

Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии накалилась 8 ноября, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.