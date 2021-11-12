Подрядчика для сноса аэропорта Уктус выбирают в Екатеринбурге

В Екатеринбурге вновь разыскивают подрядчика для сноса аэропорта Уктус. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Ранее проведение конкурса приостанавливалось из-за жалобы в ФАС члена Общественной палаты Екатеринбурга Екатерины Петровой.

Как пишет ИА «Ура.ру», намерение снести здание аэровокзала вызвало протесты. Активисты предлагали переоборудовать здание и открыть в нем музей гражданской авиации или культурный центр.

Ранее сообщалось, что из программы капитального ремонта Свердловской области исключили 104 жилых дома. Изменения коснулись аварийных зданий. Все аварийные дома должны были включить в программу расселения.