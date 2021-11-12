В ПФР рассказали о способе избежать проблем с получением пенсии

Для того чтобы пенсия была назначена без задержек, гражданину следует обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) и предоставить пакет документов, подтверждающих его пенсионные права. Об этом сообщила в пятницу, 12 ноября, пресс-служба камчатского отделения ПФР.

В фонде указали, что россияне могут столкнуться с задержками, связанными с выплатой пенсий. В связи с этим пенсионерам рекомендовали обратиться в ПФР с вышеуказанными документами, в число которых входят сведения о периодах работы, учебы, а также о зарплате.

После этого будет проведена их дополнительная оценка. В результате анализа фонд сделает вывод о достаточности или недостаточности пенсионных прав.

8 ноября Пенсионный фонд России назвал условия, которые могут повлечь за собой приостановку выплат. Так, временно остановить выплату пенсий могут, если пенсионер в течение полугода не получал положенные ему деньги. Также возможна заморозка выплат на три месяца, если инвалид не явился на переосвидетельствование в учреждение медико-социальной экспертизы.

В тот же день депутат Государственной думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб посчитала данные приостановки обоснованными. По ее словам, чаще всего в стране временно прекращают выплаты гражданам старше 18 лет при потере кормильца, которые в срок не предоставили справки об учебе по очной форме.