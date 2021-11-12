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В Крыму призвали страны НАТО не заигрываться в Черном море

В Крыму призвали страны НАТО не заигрываться в Черном море

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Власти иностранных государств начинают заигрываться, устраивая провокации с приближением к берегам Крыма. Об этом в пятницу, 12 ноября, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

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«Практика приближения к нашим границам продолжается. И здесь есть два аспекта. Первый — военный, когда власти иностранных государств начинают заигрываться, наверное, позабыв, к каким последствиям для всего мира могут привести глобальные конфликты. Подобные приближения к нашим границам не имеют никаких перспектив», — сказал он «РИА Новости».

По его словам, иностранные государства проверяют Россию на прочность, насколько серьезно она готова защищать свою территориальную целостность.

«Но граница Российской Федерации находится на замке», — подчеркнул он.

Бобков отметил, что усиление военной активности стран НАТО у берегов Крыма не случайно, так как полуостров является стратегически важным регионом.

«Второй аспект — политический. Он прослеживается намного четче. Каждый раз, приближаясь к границам Крыма, наши оппоненты стараются напомнить, что они не признают статус полуострова, что они приближаются не к территории Российской Федерации, а к территории другого государства, которое рвется всеми силами в НАТО. И это все завершится нескоро, так как в западных странах к власти пришло поколение политиков, которые воспитаны не на трагедиях войны прошлого века», — пояснил вице-спикер.

Днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что учения НАТО в регионе являются предметом обеспокоенности российского лидера Владимира Путина. Он также сообщил, что существуют постоянные оперативные контакты между военными по деэскалации обстановки.

В свою очередь в Министерстве обороны РФ назвали агрессивными действия Соединенных Штатов в Черном море. В ведомстве указали на высокую интенсивность маневров американцев, а также отметили, что эсминец Porter и штабной корабль Mount Whitney продолжают движение в западную часть черноморской акватории.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что Россия готова нейтрализовать любые провокации в черноморском регионе. Она подчеркнула, что на полуострове развернута обширная боеспособная группировка наземных войск и сил Черноморского флота, способная дать отпор Вооруженным силам как США, так и их союзников.

9 ноября Минобороны РФ обнаружило над Черным морем самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов ВВС США. Лайнер приблизился к границам РФ на 35 км. В тот же день в российском военном ведомстве сообщили, что действия США связаны с изучением возможного театра военных действий при подготовке Украиной силового решения в Донбассе.

30 октября штабы шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях. Американский ракетный эсминец типа «Арли Берк» USS Porter начал транзит в Черное море для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.

В настоящий момент в Черном море находятся эсминец ВМС США Porter, судно снабжения John Lenthall и штабной корабль Mount Whitney.

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