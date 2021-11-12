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Липецкий паб оштрафовали за нарушение ограничений по COVID-19

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Кафе «Паб Трибуна» в Липецке обвинили в нарушении ограничений, введенных из-за коронавируса. Районный суд рассмотрел четыре дела об административных правонарушениях в отношении юридического лица — ООО «Бриз».

Региональное управление потребительского рынка и ценовой политики начало проверку заведения после обращения местного жителя, который рассказал, что дважды поужинал в кафе. В качестве доказательства он предоставил два кассовых чека, датированных 13-м августа этого года. Позже было зафиксировано еще три случая нарушений со стороны кафе.

В результате по четырем эпизодам суд наложил на заведение штраф по 50 тыс. рублей. Общая сумма составила 200 тыс. рублей.

LipetskMedia отмечает, что суммы штрафов ниже низшего предела санкции статьи. Дело в том, что суд принял во внимание признание вины, отсутствие отягчающих обстоятельств и то, что это ООО является микропредприятием.

1 ноября сообщалось, что организаторов речных перевозок по Москве-реке могут оштрафовать на 1 млн рублей за нарушение режима нерабочих дней.

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