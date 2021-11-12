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Брата Нурмагомедова доставили в один из изоляторов Москвы

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Двоюродного брата дагестанского экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Усмана доставили в один из изоляторов временного содержания в Москве. Об этом 12 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

«Доставлен в один из московских ИВС, будет находиться там до суда», — рассказал он.

По словам источника, вместе с Нурмагомедовым в изолятор доставили и его друга Камала Идрисова.

По предварительным данным, инцидент произошел на КПП аэропорта в Махачкале. Усман Нурмагомедов вместе с другом спешили на рейс и хотели проникнуть в зону, где запрещено движение частных авто. В результате мужчины сбили полицейского на автомобиле, после чего побежали на самолет. По предварительной информации, за рулем находился не Усман, а его друг Камал Идрисов.

Позже в Сети появилась видеозапись инцидента. На кадрах видно, как сотрудник ГИБДД пытается остановить машину, в которой, вероятно, находится брат спортсмена со своим приятелем. Однако водитель игнорирует просьбу инспектора, продолжая движение и осуществляя наезд.

Полицейский получил травму головы, также у него подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

В московском аэропорту Шереметьево Нурмагомедова и его приятеля задержали. В УТ МВД России по ЦФО подтвердили факт задержания граждан 1998 года рождения, прилетевших из Махачкалы, не уточнив их личности. Решается вопрос о помещении Нурмагомедова и Идрисова в изолятор временного содержания.

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