СБУ заподозрила Порошенко в госизмене

Служба безопасности Украины (СБУ) проверяет возможную причастность экс-президента страны Петра Порошенко и бывшей главы Национального банка (НБУ) Валерии Гонтаревой к государственной измене при закупках угля из Донбасса. Об этом 12 ноября сообщил глава ведомства Иван Баканов.

По его словам, эта версия проверяется спецслужбой. Уголовное производство соответствующим образом зарегистрировано, отметили «Украинские новости».

В середине октября в распоряжении следственных органов Украины оказались записи телефонных переговоров офиса Порошенко, которые являются новыми доказательствами по делу против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Речь идет о расследовании в отношении оппозиционера о поставках угля с неподконтрольных территорий Донбасса.

Как рассказала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, сотрудники офиса Порошенко не только обсуждали факты, относящиеся к преступным действиям, но и давали поручения украинским чиновникам.

Для поставок угля использовались шахта «Луганскуголь» в Луганской области и шахта имени К. И. Киселева в Донецкой области. Они были заново зарегистрированы в Киеве.

12 октября Медведчук заявил, что дело против него о поставках угля из Донбасса сфабриковано украинскими властями. Политик, согласно информации Генпрокуратуры Украины, обвиняется в причастности к схеме поставки угля с не подконтрольных Киеву территорий Донбасса в 2014–2015 годах. Также изучается роль в «угольных схемах» Порошенко.

8 октября Порошенко отверг заявления властей страны о возможном сговоре с Медведчуком.