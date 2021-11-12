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СБУ заподозрила Порошенко в госизмене

Спецслужба проверит причастность Порошенко к госизмене при поставках угля из Донбасса
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Служба безопасности Украины (СБУ) проверяет возможную причастность экс-президента страны Петра Порошенко и бывшей главы Национального банка (НБУ) Валерии Гонтаревой к государственной измене при закупках угля из Донбасса. Об этом 12 ноября сообщил глава ведомства Иван Баканов.

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По его словам, эта версия проверяется спецслужбой. Уголовное производство соответствующим образом зарегистрировано, отметили «Украинские новости».

В середине октября в распоряжении следственных органов Украины оказались записи телефонных переговоров офиса Порошенко, которые являются новыми доказательствами по делу против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Речь идет о расследовании в отношении оппозиционера о поставках угля с неподконтрольных территорий Донбасса.

Как рассказала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, сотрудники офиса Порошенко не только обсуждали факты, относящиеся к преступным действиям, но и давали поручения украинским чиновникам.

Для поставок угля использовались шахта «Луганскуголь» в Луганской области и шахта имени К. И. Киселева в Донецкой области. Они были заново зарегистрированы в Киеве.

12 октября Медведчук заявил, что дело против него о поставках угля из Донбасса сфабриковано украинскими властями. Политик, согласно информации Генпрокуратуры Украины, обвиняется в причастности к схеме поставки угля с не подконтрольных Киеву территорий Донбасса в 2014–2015 годах. Также изучается роль в «угольных схемах» Порошенко.

8 октября Порошенко отверг заявления властей страны о возможном сговоре с Медведчуком.

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