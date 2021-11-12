Колумнист Forbes предложил Западу попросить «спасения» у России

Вместо нападок на Россию из-за ситуации на мировом рынке энергоносителей Западу следует пересмотреть свою санкционную политику и попросить страну спасти государства от подобного положения. Такое мнение высказал колумнист журнала Forbes Кеннет Рапоза в четверг, 11 ноября.

Он уточнил, что несколько глав государств призывают Россию и ОПЕК увеличить поставки нефти и газа. По словам журналиста, это делается для того, чтобы «они спасли их от самих себя».

Рапоза указал, что Запад «со своими климатическими озабоченностями» оказался в очень сложном положении. Именно поэтому, как отметил колумнист, президент США Джо Байден заявлял, что рост цен на бензин в Соединенных Штатах и Европе является «следствием отказа России или стран ОПЕК качать больше нефти».

«Обвинять поставщиков, таких как Россия и Ближний Восток, — плохая политика во время дефицита <...> Европейцы нуждаются в русских гораздо больше, чем мы. Отношения США с Россией, если они улучшатся, также послужат помощи Европе», — написал журналист.

При этом Рапоза рекомендовал Западу обратиться к российским «Газпрому» и «Роснефти». Он пояснил, что «если манна небесная не осветит госпитальные палаты в Мадриде и не зарядит электровелосипеды во Франкфурте, никакое увеличение генерации за счет солнечной и ветровой энергии не поможет».

Ранее, 10 ноября, стало известно, что экспорт газа в Европу с начала 2021 года вырос на 15% по сравнению с уровнем прошлого года. По словам министра энергетики России Николая Шульгино, завершение строительства «Северного потока – 2» и наращивание поставок по «Силе Сибири» являются крайне важными.

Член Совфеда Ольга Ковитиди 7 ноября указала, что европейцы четко осознают значимость газопровода «Северный поток – 2» для всей Европы, ведь «зима близко, а цены на газ кусаются». Парламентарий добавила, что Россия является надежным партнером и готова исполнить все свои обязательства.

При этом в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что Москва не считает, что должна наращивать поставки только потому, что к этому призывает Вашингтон. Все вопросы обсуждаются и решаются по согласованию с покупателями энергии.

28 октября экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что европейцы создали энергокризис своими руками. По ее словам, европейский зеленый курс — чересчур амбициозный план перехода на новый тип энергии, но нельзя отказаться от чего-то, не заменив это чем-то.