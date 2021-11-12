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Участок трассы М-5 от Бакала до Миасса накрыл снежный циклон

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Трудности при движении автомобилей возникли на федеральной трассе М-5 от Бакала до Миасса Челябинской области. Это связано с сильным снегопадом.

Как пишут автовладельцы в соцсетях, циклон накрыл горный участок трассы. На дорогах скользко, и на подъемах местами образовались очереди из грузовиков.

К уборке приступили дорожные службы. Сейчас водители фур оценивают ситуацию на трассе как рабочую.

ИА «Ура.ру» пишет, что, согласно прогнозу Челябинского гидрометцентра, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах сохранятся метели и снег, а на дорогах — гололедица.

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