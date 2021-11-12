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В США умерла самка дельфина — героиня известного фильма

В США умерла самка дельфина, о которой сняли фильм
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В американском штате Флорида скончалась самка дельфина по имени Винтер с протезированным хвостом, которая прославилась после выхода на экраны фильма «История дельфина». Об этом сообщили в четверг, 11 ноября, в акваториуме Clearwater Marine.

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«С тяжелым сердцем аквариум Clearwater Marine объявил, что самка дельфина Винтер умерла около 8 часов вечера, когда специалисты по уходу за животными со всей страны работали над лечением ее желудочно-кишечной аномалии. Семья (аквариума. — Ред.) опустошена», — говорится в сообщении.

Отмечается, что о планах мероприятия в память о Винтер станет известно позже. При этом в пятницу заведение будет закрыто в знак траура.

По информации представителей акваториума, Винтер была серьезно больна, ее состояние расценивалось как критическое. Были подозрения на желудочно-кишечную инфекцию.

Самку дельфина обнаружили у берегов Флориды в 2005 году, когда она попала в ловушку браконьеров. Хвост спасти не удалось, позже его заменили пластиковым протезом.

Фильм «История дельфина» был снят в 2011 году, доктора-протезиста сыграл актер Морган Фримен.

6 ноября в порту французского города Кале на берег выбросило 19-метровую самку кита весом почти 15 т. Отмечалось, что животное, которое относится к виду финвалов, была ранена на каменной наброске порта, когда искала, где можно выброситься на берег.

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