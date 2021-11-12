Прокуратура проверит обстоятельства двух ДТП с жертвами в Омске

Прокуратура Омской области начала проверку обстоятельств двух ДТП, в результате которых погибли два человека. Эти трагедии объединяет то, что обе произошли на ремонтируемых участках дорог.

Как пояснили ИА «Город55» в надзорном ведомстве, решение о проведении проверок было принято на основе анализа сведений СМИ об авариях 10 и 11 ноября. В рамках проверки прокуроры оценят действия должностных лиц в плане организации дорожного движения и создании необходимых условий для безопасного проезда на участках, где идет ремонт. В прокуратуре не исключили, что во результатам проверки будут возбуждены уголовные дела.

10 ноября в 21:40 на трассе Омск – Тюмень фура выехала на участок, где проводилась укладка дренажной трубы, и слетел в глубокую траншею. Водить погиб на месте. 11 ноября на 219-м км трассы Муромцево – Седельниково в 7:15 мотоцикл «Урал» упал в глубокую яму с водой на дороге, где шли ремонтные работы. Мотоциклист также скончался до приезда скорой помощи.