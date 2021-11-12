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Гинцбург назвал условие для победы над «Дельта»-штаммом коронавируса

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Для победы над «Дельта»-штаммом необходимо поддерживать в крови высокий уровень антител. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он уточнил, что при распространении предыдущих штаммов, в том числе уханьского, согласно предположениям, достаточно было ревакцинироваться раз в год, а возможно, и в полтора.

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«Потому что так он взаимодействовал с нашим организмом, что клетки памяти, которые образуются после вакцинации, могли нам помогать, а с «Дельта»-штаммом такого, к сожалению, нет», — отметил ученый в беседе с «РИА Новости», опубликованной 12 ноября.

Гинцбург добавил, что в данном случае необходимо держать высокий уровень антител в крови. Это, по его словам, позволяет «ловить» вирус до того, как он проник в клетки.

Ранее в этот день доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что Россия сможет выйти из пандемии коронавируса в 2022 году при условии вакцинации большей части населения страны. Он обратил внимание на то, что вирус, конечно, никуда не денется и вспышки все равно останутся.

Врач-аллерголог-иммунолог Владимир Болибок 11 ноября заметил, что именно повторная вакцинация дает ударную дозу антител для защиты организма. При этом является самым безопасным способом подстегнуть иммунную систему, добавил врач.

9 ноября врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал «Спутник V» самым эффективным препаратом при ревакцинации от коронавируса. По его словам, если вакцинация проходила другим препаратом, а ревакцинация «Спутником V», то побочных эффектов никаких не будет.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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