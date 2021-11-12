Суд Омска вынес приговор сбившему насмерть ребенка экс-депутату

Омский суд приговорил к шести годам колонии экс-депутата совета Большегривского поселения Нововаршавского района Омской области, который в декабре прошлого года в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил на автомобиле 13-летнего подростка. Об этом сообщила в пятницу, 12 ноября, пресс-служба региональной прокуратуры.

Авария произошла вечером 19 декабря 2020 года. Находящийся в нетрезвом состоянии 39-летний депутат сбил на машине шедшего по краю улицы 13-летнего мальчика. После этого обвиняемый положил подростка в автомобиль и отвез в центральную районную больницу. Однако по пути в медучреждение ребенок скончался от полученных травм.

Подсудимый полностью признал вину в совершенном преступлении. Мужчина раскаялся в содеянном, возместив моральный и материальный вред в размере 1,2 млн рублей.

«Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда», — указано в заявлении пресс-службы.

Кроме того, суд лишил экс-депутата на 2,5 года водительских прав и взыскал в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей.

Ранее, 17 февраля, в Красноярском крае депутат Первоманского сельского совета, управляя автомобилем ВАЗ-21150, сбил двух женщин-пешеходов на дороге. Отмечалось, что одна из пострадавших, 52-летняя жительница поселка, скончалась.