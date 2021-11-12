Участок у «Арены-Омск» благоустроят за 97 млн рублей

В Омске в ближайшее время начнутся работы по благоустройству территории у многофункционального спортивного комплекса «Арена-Омск». Сдать территорию необходимо до сентября 2022 года.

Контракт достался компании «Континент» Абгара Айрапетяна. Она была единственным участником торгов, которые проводило Управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации Омска. Контракт был заключен по начальной цене — 97,3 млн рублей.

Компания должна привести в порядок участок в границах улицы Шаронова и дублера Лукашевича. Среди обязательных работ — укладка плиткой тротуаров, обустройство велопдорожек, установка скамеек, урн, озеленение и организация освещения.

Работы начнутся в середине апреля следующего года. Уже в следующем декабре на ней планируют провести первые матчи молодежного чемпионата мира по хоккею, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Ранее сообщалось, что в районе «Арены-Омск» появятся четырехполосные дороги. Увеличить число полос планируется на дублере улицы Лукашевича и на улице Шаронова, на участке в районе магазина ОБИ.