Политолог оценил приведение польских сил в боевую готовность на границе
Американский политолог Брюс Маркс прокомментировал 12 ноября «Известиям» приведение польских военных в боевую готовность на границе с Белоруссией, а также вероятность применения ими оружия в случае инцидентов с проникновением мигрантов через сломанные заграждения.
«Я считаю, что Польша будет защищать свои границы оружием несмертельного действия от угрозы, созданной [президентом Белоруссии] Лукашенко, который использовал мигрантов с целью отомстить за санкции», — сказал эксперт.
11 ноября в телеобращении президент Польши Анджей Дуда заявил, что силовики находятся в боеготовности из-за мигрантов. Он добавил, что находится в постоянном контакте с партнерами из НАТО и ЕС, а позиция Польши пользуется там «полной поддержкой и пониманием». В тот же день польский лидер прибыл на границу с Белоруссией, где принял участие в брифинге с офицерами и солдатами, выезжающими на ночное патрулирование, и пожелал им благополучной службы.
8 ноября многочисленная группа вторглась на границу Белоруссии и Польши в лесной полосе, пытаясь попасть на территорию Евросоюза. Польские власти отказались пускать беженцев и стянули к границе крупнокалиберную военную технику.
У заграждений на белорусско-польской границе продолжают находиться более двух тысяч беженцев, в том числе женщины и маленькие дети, сообщил 11 ноября Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.
По утверждению премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, власти Белоруссии целенаправленно стянули в свою страну тысячи мигрантов и заставили их отправиться на границу ЕС. Цель этой атаки, по его мнению, — создание хаоса в Евросоюзе.