В кампусе MIT прошла эвакуация из-за угрозы взрыва

Из здания в кампусе Массачусетского технологического института (MIT) в Кембридже эвакуировали сотрудников и студентов из-за угрозы взрыва, сообщила The Sun 11 ноября.

По сообщению Массачусетского технологического института, угроза была направлена ​​против «Зеленого здания». Полиция Кембриджа не подтвердила, что в нем заложена бомба.

«Кембриджская полиция была уведомлена и работает над расследованием этих угроз, полученных по телефону, в сотрудничестве с Департаментом полиции Массачусетского технологического института и их должностными лицами. На данный момент не найдено доказательств, подтверждающих угрозы», — говорится в Twitter правоохранителей 12 ноября.

Студенты тем временем просят отметить занятия в связи с продолжающимися сообщениями о бомбах.

Угроза возникла через несколько дней после аналогичных сообщениях о минировании в университетах-членах Лиги плюща. Кампусы Колумбийского и Корнелльского университетов, а также студенческое общежитие Университета Брауна в штате Род-Айленд получили приказ об эвакуации из-за угрозы взрывов накануне. В тот же день осмотр зданий Колумбийского университета и Университета Брауна завершился. Сведения о заложенном взрывном устройстве также не подтвердились.

При этом еще 20 октября сотрудники правоохранительных органов перекрыли несколько улиц в Вашингтоне в связи с поступившими сообщениями об угрозе взрыва бомбы в здании минтруда. Полиция совместно с федеральной службой охраны провела проверку из-за подозрительного пакета.

Позже правоохранители Капитолия сообщили, что угрозы взрыва нет.