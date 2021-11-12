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Bloomberg сообщил о предупреждении ЕС о возможном вторжении России на Украину

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Представители администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена озвучили Евросоюзу опасения о возможных планах России вторгнуться на Украину. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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Отмечается, что Белый дом опасается «возможной военной операции», при этом выводы США были подкреплены «общедоступными доказательствами».

Вашингтон передаст конкретные данные, подтверждающие намерения России, перед тем, как будет принято решение о коллективном ответе.

В то же время, сообщает агентство, «близкий к Кремлю» источник сообщил об отсутствии со стороны России намерений развязывать войну с Украиной. По его словам, Москва хочет продемонстрировать готовность применения силы в случае необходимости.

Вместе с тем один из источников агентства также подчеркнул, что невозможно узнать истинных намерений российской стороны или же предугадать ее следующий шаг.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, в свою очередь, опроверг информацию агентства о возможной подготовке Россией вторжения на территорию Украины. по его словам, РФ будет стоять на мирной позиции до тех пор, пока не подвергнется провокациям со стороны Киева или кого-то еще.

При этом первый зампостпреда РФ при ООН обратил внимание на логичность применяемых мер предосторожности в отношении Украины ввиду агрессивности риторики, которая звучит со стороны Киева.

1 ноября глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о возможности войны РФ и Украины после запуска газопровода «Северный поток – 2». По его словам, запуск СП-2 может сделать Украину более уязвимой к «российскому вторжению», поскольку Москва «избавится от сдерживающего фактора».

21 октября, командующий силами специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) Григорий Галаган заявил, что Украина не исключает вторжения со стороны России и считает необходимым подготовить к этому все регионы страны.

Отношения России и Украины осложнились, после того как в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Власти Крыма приняли решение о проведении референдума о воссоединении с Россией. В результате референдума 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ.

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