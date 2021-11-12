Bloomberg сообщил о предупреждении ЕС о возможном вторжении России на Украину

Представители администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена озвучили Евросоюзу опасения о возможных планах России вторгнуться на Украину. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что Белый дом опасается «возможной военной операции», при этом выводы США были подкреплены «общедоступными доказательствами».

Вашингтон передаст конкретные данные, подтверждающие намерения России, перед тем, как будет принято решение о коллективном ответе.

В то же время, сообщает агентство, «близкий к Кремлю» источник сообщил об отсутствии со стороны России намерений развязывать войну с Украиной. По его словам, Москва хочет продемонстрировать готовность применения силы в случае необходимости.

Вместе с тем один из источников агентства также подчеркнул, что невозможно узнать истинных намерений российской стороны или же предугадать ее следующий шаг.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, в свою очередь, опроверг информацию агентства о возможной подготовке Россией вторжения на территорию Украины. по его словам, РФ будет стоять на мирной позиции до тех пор, пока не подвергнется провокациям со стороны Киева или кого-то еще.

При этом первый зампостпреда РФ при ООН обратил внимание на логичность применяемых мер предосторожности в отношении Украины ввиду агрессивности риторики, которая звучит со стороны Киева.

1 ноября глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о возможности войны РФ и Украины после запуска газопровода «Северный поток – 2». По его словам, запуск СП-2 может сделать Украину более уязвимой к «российскому вторжению», поскольку Москва «избавится от сдерживающего фактора».

21 октября, командующий силами специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) Григорий Галаган заявил, что Украина не исключает вторжения со стороны России и считает необходимым подготовить к этому все регионы страны.

Отношения России и Украины осложнились, после того как в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Власти Крыма приняли решение о проведении референдума о воссоединении с Россией. В результате референдума 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ.