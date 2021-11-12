В России могут принять законы о QR-кодах в транспорте и магазинах

Правительство разрабатывает два законопроекта об обязательном предъявлении QR-кодов о вакцинации или перенесенном COVID-19 в транспорте, кафе и магазинах. Об этом в четверг, 11 ноября, пишет РБК. Позже в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом подтвердили эту информацию.

«Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты», — говорится в сообщении.

Как рассказал источник РБК, первый законопроект предусматривает поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Он отметил, что решения о QR-кодах и деталях их использования будут принимать регионы, а поправки предусматривают, что в рамках антиковидных мер местные власти должны будут обеспечить возможность посещения людьми массовых мероприятий, организаций культуры, общественного питания и розничной торговли или по QR-коду о прививке, или по документу о том, что человек переболел ковидом, или по медотводу от вакцинации с отрицательным ПЦР-тестом.

До 1 февраля вместо QR-кодов можно будет предъявлять свежий отрицательный ПЦР-тест. Но после 1 февраля возможность останется только у имеющих медотвод от прививки.

Второй законопроект изменит Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта. На междугородных и международных рейсах введут обязательные QR-коды о прививке, о перенесенном заболевании или документально подтвержденный медотвод.

Позже в этот день первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Государственной думы Леонид Огуль в беседе с «Известиями» выступил в поддержку инициативы по введению QR-кодов для входа в магазины и поездок на транспорте. Аргументируя необходимость введения дополнительных мер, Огуль обратил внимание на ситуацию с распространением COVID-19 среди детей.

Идею введения QR-кодов положительно оценил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Он убежден, что данная мера позволит не допустить распространения новых штаммов коронавируса.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не исключает возможности принятия на федеральном уровне новых мер из-за сложной ситуации с коронавирусом. Сенатор добавила, что более строгие меры могут затронуть отдельные категории граждан.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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