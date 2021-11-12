Прокуратура Британии дала разрешение на женитьбу Ассанжа в тюрьме

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме строгого режима Белмарш со своей невестой Стеллой Моррис от прокуратуры Великобритании. Об этом 11 ноября сообщило издание The Sun.

Отмечается, что церемония может состояться в декабре 2021 года и, вероятно, пройдет в тюремной часовне, так как «и Ассанж, и юрист из Южной Африки, 38-летняя Моррис, — практикующие католики».

Оплата бракосочетания, сообщили источники издания, ляжет на плечи молодоженов. По имеющейся информации, на свадьбу будет разрешено пригласить гостей из числа заключенных, в том числе двух свидетелей.

Ассанж и Моррис добиваются возможности провести свадьбу с мая 2021 года. Они вместе уже около пяти лет, у них есть двое совместных детей.

7 ноября Джулиан Ассанж его невеста Стелла Моррис подали в суд на главу минюста Великобритании за то, что паре не позволяют пожениться. Отмечалось, что, по мнению пары, власти Великобритании чинят препятствия для их бракосочетания в связи с политической войной США против основателя WikiLeaks.

26 октября был опубликован материал-разоблачение, в котором раскрывались планы ЦРУ убить Ассанжа.

25 октября главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон заявил, что в случае освобождения из британской тюрьмы Джулиан Ассанж может попросить убежище и в России, однако говорить об этом рано, так как США хотят добиться экстрадиции Ассанжа.

Ассанж находится под стражей в Великобритании. В Соединенных Штатах ему вменяется в вину обнародование сверхсекретных документов, за что грозит до 175 лет тюрьмы. В Великобритании 4 января суд постановил не выдавать Ассанжа США из-за его склонности к суициду и риска для жизни. В Эквадоре, в посольстве которого он скрывался ранее, Ассанжа лишили гражданства.