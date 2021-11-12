Бастрыкину доложат о расследовании наезда авто с братом Нурмагомедова на полицейского

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах расследования наезда машины на полицейского в Дагестане в рамках уголовного дела о применении насилия. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщили в пресс-службе федерального ведомства.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Дагестан Щурову А.П. доложить о промежуточных результатах расследования уголовного дела о применении насилия в отношении сотрудника полиции (ч.1 ст. 318 УК РФ)», — отметили в СК России.

По версии следствия, 11 ноября на КПП «Аэропорт» в Каспийске полицейским вместе с сотрудниками ГИБДД предпринята попытка остановки автомобиля марки «Тойота Камри» под управлением неустановленного лица без государственных регистрационных знаков и с затемненными стеклами.

Сообщается также, что водитель не выполнил законные требования сотрудников ДПС, продолжил движение и сбил оградительный барьер поста, после чего совершил наезд на сотрудника полиции. Правоохранитель получил телесные повреждения.

В СК РФ добавили, что «глава ведомства поручил следователям в кратчайшие сроки установить все обстоятельства» произошедшего.

В четверг в Управлении СКР по Дагестану сообщили о том, что возбуждено уголовное дело после наезда автомобиля с братом бойца Хабиба Нурмагомедова Усманом на полицейского. Отмечалось, что, согласно предварительным данным, в машине находилось двое человек, а за рулем находился не Усман, а его друг Камал Идрисов.

В Сети в тот же день появилась видеозапись инцидента. На кадрах видно, как сотрудник ГИБДД пытается остановить машину, в которой, вероятно, находится брат спортсмена со своим приятелем. Водитель, в свою очередь, игнорирует просьбу инспектора, продолжая движение и осуществляя наезд.

По информации источника РЕН ТВ, полицейский получил травму головы, также у него подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

Нурмагомедова и его приятеля задержали задержали в московском аэропорту Шереметьево. Решается вопрос о помещении Нурмагомедова и Идрисова в изолятор временного содержания.