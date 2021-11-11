Строительство объездной Симферополя намерены завершить в 2022 году

В Крыму в 2022 году планируют завершить строительство объездной дороги Симферополя на участке Дубки – Левадки. Об этом начальник службы автодорог республики Валерий Васякин сообщил на совещании по реализации инфраструктурных проектов.

«На сегодняшний день завершены работы по обследованию и диагностике, собраны сложные данные, необходимые для завершения проектных работ и получения предварительного заключения до 1 февраля 2022 года. Ввод объекта в эксплуатацию планируем до конца следующего года», — заявил Васякин.

Строительство участка объездной дороги началось в феврале 2017 года. Стоимость контракта составила 6,14 млрд рублей. Объект в эксплуатация так и не сдали, однако в феврале 2019-го по нему открыли движение.

По данным ИА «Крыминформ», подрядчик (ООО «Сибавтобан») и заказчик работ (бывший руководитель службы автодорог республики) оказались в центре скандала. Как выяснилось, проект был подготовлен на основе заведомо завышенной стоимости материалов. В прошлом году экс-главу службы автодорог приговорили к трем годам заключения. В 2019-м в отношении гендиректора «Сибавтобан» возбудили уголовное дело о частичной невыплате зарплаты, а в мае 2020-го фирму признали банкротом.

На самом участке дороги уже не раз происходили обвалы. Достроить ее планировалось в 2021 году силами другого подрядчика, однако сроки снова сдвинули.