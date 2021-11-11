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Детскую школу искусств отремонтируют в Мурманске

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В Мурманске планируют отремонтировать детскую школу искусств № 1. Планы развития учреждения с руководством школы обсудили врио главы города Тамара Прямикова и зампред совета депутатов Андрей Сысоев.

Как рассказала Прямикова, потребности школы искусств учтут при формировании городского бюджета на следующий год. Для создания более комфортных условий в учреждении планируется отремонтировать фасад и кровлю.

В школе искусств обучаются 533 ребенка, из которых девять детей с ограниченными возможностями здоровья. Андрей Сысоев подчеркнул, что при подготовке проекта обновления специалисты учтут создание доступной среды для всех учащихся, пишет ИА «Би-порт».

Также в планах организовать более удобный подъезд к школе. Кроме того, в 2022 году учреждение получит новое оборудование и музыкальные инструменты.

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