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В Пензе отец и дочь-школьница отравились угарным газом

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Следователи расследуют смерть 47-летнего мужчины и его 12-летеней дочери в квартире дома по ул. Попова в Пензе. Об этом сообщается в четверг, 11 ноября, на сайте следственного управления СК по Пензенской области.

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Тела мужчины и ребенка обнаружили родственники, передает пресс-служба СК. Предварительно, смерть наступила от отравления угарным газом.

По факту обнаружения тел возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»). Следователи и криминалисты продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Накануне, 10 ноября, стало известно, что два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме под Саратовом. По данным ведомства, возгорание произошло 9 ноября около 21:00 (20:00 мск) в квартире пятиэтажного дома по улице Фирстова в городе Вольске.

Прибывшие по вызову соседей пожарные ликвидировали возгорание и задымление и обнаружили в квартире тела погибших: 66-летней хозяйки квартиры и ее 57-летнего знакомого.

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