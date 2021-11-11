Сквер на площади Ленина благоустроили в Пскове

В Пскове завершилось благоустройство сквера на площади Ленина. Объект прошел приемку после работ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации.

В рамках ремонта подрядчик обновил всю тротуарную плитку, установил более 100 скамеек и лавочек, урны и свыше 50 светодиодных светильников. Также были обустроены велопарковки.

Кроме того, на территории прошли озеленительные работы. Специалисты высадили 150 деревьев и кустарников, в том числе сирень, клен, кизильник и голубую ель.

Изначально завершить работы планировалось к 31 августа, однако из-за погодных условий весной, задержек поставок саженцев и малых архитектурных форм сроки передвинули. В связи с этим к подрядчику применят штрафные санкции.