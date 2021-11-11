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Реактор четвертого поколения может появиться в России в ближайшие годы

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Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал в четверг, 11 ноября, что в середине десятилетия в России появится действующий реактор четвертого поколения на свинцовом теплоносителе с замкнутым топливным циклом.

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По словам гендиректора «Росатома» на сегодняшний день лучшие умы человечества в России и за рубежом работают над созданием замкнутого топливного цикла. Он позволит увеличить в сотни раз сырьевую базу за счет рециклирования, многократного возвращения в топливный цикл отработавшего ядерного топлива.

«Это фундаментальный прорыв, когда отработавшее топливо перестает быть отходом и становится сырьем для реакторов на быстрых нейтронах. <…> Такой проект реализуется в Северске», — сказал Лихачев в ходе дискуссии «Пути низкоуглеродного развития: роль и подходы России» в рамках Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском Глазго.

Ранее в тот же день глава госкорпорации заявил, что «Росатом» намерен участвовать в тендере на строительство АЭС в Саудовской Аравии. Лихачев отметил, что Саудовская Аравия является важным партнером для России.

29 октября стало известно, что госкорпорация «Росатом» получила лицензию на строительство энергоблока № 4 АЭС «Аккую» в Турции. Отмечается, что до получения лицензии на участке сооружения блока № 4 велись работы подготовительного этапа — инженерные изыскания и устройство котлована. До конца текущего года планируется приступить к устройству бетонного основания фундаментных плит реакторного и турбинного зданий, а затем к армированию фундаментов, отметили в компании.

4 октября президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе встречи в Сочи предложил российскому лидеру Владимиру Путину подумать над строительством еще двух атомных станций помимо уже строящейся «Росатомом» АЭС «Аккую».
АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция в Турции. Проект включает в себя четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+.
К числу реакторов четвертого поколения относятся новые реакторы на быстрых нейтронах, с помощью которых планируется отработать технологии замыкания ядерного топливного цикла, необходимые для развития атомной энергетики, решения ее ресурсных и экологических задач. По мнению специалистов, Россия занимает лидирующее место в мире в области строительства реакторов на быстрых нейтронах.
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