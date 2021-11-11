Около 400 млн рублей выделят на программу «Народный бюджет» в Коми

В Республике Коми в 2022 году на реализацию программы «Народный бюджет» направят около 400 млн рублей. Об этом глава республики рассказал в своем ежедневном видеообращении.

«В этом году затраты [на программу] составили 310 млн рублей, в следующем году ставим планку выше - около 400 млн рублей, поскольку очень много заявок и внутри населенного пункта порой идет спор между проектами. Мы не жалеем денег на эту программу, они нужны чтобы повысить уровень вашей заинтересованности и реализации проектов», - цитирует главу региона ИА «Комиинформ».

Предложение о повышении финансирования будет вынесено на сессию Госсовета Коми, которая состоится в декабре.

В 2021 году в различных населенных пунктах региона реализовано свыше 400 инициатив жителей. В конце ноября планируется определить проекты, которые будут поддержаны в 2022-м.