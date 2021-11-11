Прямой эфир
Общество
«Аэрофлот» выразил готовность ввести QR-коды для полетов
Мир
Turkish Airlines пообещали не брать на борт в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена
Мир
В Великобритании завершилось рассмотрение дела о долге Украины перед Россией
Спорт
Сборная России по футболу победила команду Кипра со счетом 6:0
Экономика
ФАС создаст ресурс для контроля за ценой стройматериалов
Мир
Захарова назвала запрет георгиевских ленточек в Латвии реинкарнацией фашизма
Мир
На Украине заявили о планах построить «интеллектуальную границу» с РФ и Белоруссией
Мир
В Германии заявили о необходимости диалога с Россией
Мир
Министр обороны Латвии заявил об отказе в приеме мигрантов из Белоруссии
Мир
В Крыму заявили о готовности нейтрализовать провокации в Черном море

Около 400 млн рублей выделят на программу «Народный бюджет» в Коми

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Республике Коми в 2022 году на реализацию программы «Народный бюджет» направят около 400 млн рублей. Об этом глава республики рассказал в своем ежедневном видеообращении.

«В этом году затраты [на программу] составили 310 млн рублей, в следующем году ставим планку выше - около 400 млн рублей, поскольку очень много заявок и внутри населенного пункта порой идет спор между проектами. Мы не жалеем денег на эту программу, они нужны чтобы повысить уровень вашей заинтересованности и реализации проектов», - цитирует главу региона ИА «Комиинформ».

Предложение о повышении финансирования будет вынесено на сессию Госсовета Коми, которая состоится в декабре.

В 2021 году в различных населенных пунктах региона реализовано свыше 400 инициатив жителей. В конце ноября планируется определить проекты, которые будут поддержаны в 2022-м.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021