Жительнице Саратова вынесли приговор за гибель пятимесячного сына

В Саратове суд вынес приговор 25-летней местной жительнице, по вине которой погиб ее пятимесячный сын. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Установлено, что вечером 27 июля 2021 года молодая женщина пришла вместе с сыном к подруге. С наступлением ночи мама уложила ребенка спать в коляску на кухне. При этом ей было известно, что ремни безопасности коляски неисправны. Ночью малыш выпал и ударился головой об пол. Он скончался через непродолжительное время.

Женщина проснулась около семи утра и обнаружила сына без признаков жизни. Прибывшая «скорая» констатировала смерть младенца, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Подсудимая признала вину и раскаялась. Ленинский районный суд Саратова признал ее виновной по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

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