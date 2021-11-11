Прямой эфир
Общество
«Аэрофлот» выразил готовность ввести QR-коды для полетов
Мир
Turkish Airlines пообещали не брать на борт в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена
Мир
В Великобритании завершилось рассмотрение дела о долге Украины перед Россией
Спорт
Сборная России по футболу победила команду Кипра со счетом 6:0
Экономика
ФАС создаст ресурс для контроля за ценой стройматериалов
Мир
Захарова назвала запрет георгиевских ленточек в Латвии реинкарнацией фашизма
Мир
На Украине заявили о планах построить «интеллектуальную границу» с РФ и Белоруссией
Мир
В Германии заявили о необходимости диалога с Россией
Мир
Министр обороны Латвии заявил об отказе в приеме мигрантов из Белоруссии
Мир
В Крыму заявили о готовности нейтрализовать провокации в Черном море

Жительнице Саратова вынесли приговор за гибель пятимесячного сына

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Саратове суд вынес приговор 25-летней местной жительнице, по вине которой погиб ее пятимесячный сын. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Установлено, что вечером 27 июля 2021 года молодая женщина пришла вместе с сыном к подруге. С наступлением ночи мама уложила ребенка спать в коляску на кухне. При этом ей было известно, что ремни безопасности коляски неисправны. Ночью малыш выпал и ударился головой об пол. Он скончался через непродолжительное время.

Женщина проснулась около семи утра и обнаружила сына без признаков жизни. Прибывшая «скорая» констатировала смерть младенца, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Подсудимая признала вину и раскаялась. Ленинский районный суд Саратова признал ее виновной по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

8 ноября в Свердловской области трехлетняя девочка упала в колодец с водой и утонула. По данным правоохранительных органов, ребенок остался без присмотра взрослых во дворе частного дома.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021