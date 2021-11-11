Поликлинику для жителей района «Волгарь» возводят в Самаре

В жилом районе «Волгарь» Куйбышевского района Самары ведется строительство поликлиники в границах улиц Осетинская и Виталия Талабаева. Новое учреждение сможет принимать до 500 посещений в смену для взрослых и 200 — для детей.

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Проектом предусмотрено возведение шестиэтажного здания, в котором планируется разместить лечебно-диагностическое отделение с кабинетами врачей общей практики и узкопрофильных направлений, помещения инфекционного приема, отделение женской консультации, реабилитационное и хирургическое отделения, дневной стационар для детей и взрослых. Кроме этого, предусмотрены кабинеты функциональной диагностики, блоки помещений рентгенодиагностики и неотложной помощи, административные помещения.

На всех этажах будут размещены помещения обслуживающего и технического назначения, пишет НИА «Самара». Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году.