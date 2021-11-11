В России готовят законопроекты об обязательных QR-кодах в магазинах и транспорте

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом совместно с профильными ведомствами разрабатывает законопроекты об обязательных QR-кодах в магазинах и транспорте. Об этом 11 ноября заявили журналистам в оперштабе.

«Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты. Об их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно», -— уточнили в штабе.

Ранее сегодня завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов одобрил возможное введение QR-кодов в общественном транспорте и магазинах.

По его мнению, применение таких электронных пропусков вкупе с масштабной вакцинацией будет намного эффективнее в борьбе с распространением COVID-19, чем введение периодов нерабочих дней.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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