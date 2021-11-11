Общежития для студентов АГУ строят в Астрахани

Девятиэтажные общежития для студентов Астраханского государственного университета возводят на улице Софьи Перовской. Общая площадь двух объектов — порядка 29 тыс. кв. м. Средства на строительство выделило Министерство науки и высшего образования РФ. АГУ получил 1,3 млрд рублей.

В общежитиях смогут проживать 900 студентов. Оба корпуса будут соединены отапливаемым переходом на уровне второго этажа, информирует «Астрахань 24».

«Университет нуждается в расширении инфраструктуры для проживания студентов. Новое общежитие — это и новые возможности для развития. Проект квартирного типа, а это важно и комфортно и для учебы, и для научной деятельности. Если студент свободен от бытовых проблем, то и качество его образования улучшается», — считает ректор АГУ Константин Маркелов.

На первом этаже оборудуют комнаты для проживания людей с ограниченными физическими возможностями. Сдать объекты планируют к 2023 году.

В студенческом кампусе ПсковГУ может появиться круглогодичный международный центр. Об этом сообщила в сентябре ректор вуза Наталья Ильина. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак проверили готовность кампуса. Студенты стройотряда, которые работают на объекте, рассказали о своей деятельности и внесли предложение сделать кампус точкой опоры международного центра. Дмитрий Чернышенко поблагодарил студентов и отметил, что в кампусе «прекрасные условия для студентов, которые они строят сами».