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Ученые нашли связь между поеданием мяса и уверенностью в себе у мужчин

Daily Mail: обнаружена связь между кризисом мужественности и поеданием красного мяса
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Мужчины, которые отдают предпочтение красному мясу, склонны к неуверенности в своей мужественности. К такому выводу пришли канадские ученые, сообщает 11 ноября Daily Mail.

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В исследовании приняли участие 287 мужчин из Великобритании и Канады. Им предлагалось пройти опрос о восприятии собственной мужественности. Также респондентам показали изображения мясных блюд и спросили о желании приобрести продукт. Ученые установили, что участники опроса, страдающие «кризисом мужественности», предпочли заказать мясной стейк, дополняет «Газета.Ru».

«Наши результаты показывают, что мужчины, обеспокоенные своей мужественностью, могут искать возможности повысить свою мужественность с помощью пищи, которую они потребляют», — уточнила одна из авторов исследования Рианнон МакДоннел Меслер.

Днем ранее из исследования немецких ученых стало известно, что в первую очередь женщин в мужчинах привлекает чувство юмора, а не интеллект. Эксперты сделали вывод, что сам по себе интеллект не производит сильного впечатления на девушек. Для того чтобы расположить женщину, понадобится чувство юмора и приятная внешность.

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