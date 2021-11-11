Ученые нашли связь между поеданием мяса и уверенностью в себе у мужчин

Мужчины, которые отдают предпочтение красному мясу, склонны к неуверенности в своей мужественности. К такому выводу пришли канадские ученые, сообщает 11 ноября Daily Mail.

В исследовании приняли участие 287 мужчин из Великобритании и Канады. Им предлагалось пройти опрос о восприятии собственной мужественности. Также респондентам показали изображения мясных блюд и спросили о желании приобрести продукт. Ученые установили, что участники опроса, страдающие «кризисом мужественности», предпочли заказать мясной стейк, дополняет «Газета.Ru».

«Наши результаты показывают, что мужчины, обеспокоенные своей мужественностью, могут искать возможности повысить свою мужественность с помощью пищи, которую они потребляют», — уточнила одна из авторов исследования Рианнон МакДоннел Меслер.

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