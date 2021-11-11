Сутормин забил четвертый гол в матче Россия—Кипр на отборе ЧМ-2022

Алексей Сутормин на 62-й минуте забил 4-й гол сборной России в ворота команды Кипра в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, счет таким образом составил 4:0 в пользу национальной сборной.

Сергей Терехов вывел Александра Ерохина на удар из пределов штрафной, но мяч от ноги защитника попал в перекладину. Тогда Сутормин головой переправил мяч в сетку.

Открыл счет Александр Ерохин. Второй гол на 55-й минуте забил Федор Смолов. Третий гол был забит уже через минуту, сообщает «Спорт-Экспресс», его автором стал Андрей Мостовой.

Матч девятого тура квалификационного раунда ЧМ-2022 проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Ранее в четверг был объявлен состав игроков на матч с Кипром. Капитаном команды был назначен Александр Головин, Георгий Джикия — в запасе

1 ноября главный тренер сборной Валерий Карпин отмечал, что в состав национальной команды на решающие матчи отбора на чемпионат мира были вызваны те, кого тренерский штаб посчитал нужным команде. Он отметил, что в случае необходимости можно будет в любой момент забрать кого-нибудь из молодежной сборной..

После восьми матчей отборочного цикла сборная России лидирует в группе H с 19 очками, на втором месте команда Хорватии (17), на третьем — Словакия (10). На чемпионат мира отправятся команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.