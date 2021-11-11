«Росатом» намерен участвовать в тендере на строительство АЭС в Саудовской Аравии

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» намерена участвовать в тендере на строительство АЭС в Саудовской Аравии. Об этом в четверг, 11 ноября, заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев журналистам на полях климатической конференции ООН в Глазго.

Лихачев отметил, что Саудовская Аравия является важным партнером для России.

«Мы участвуем в пока закрытых тендерах в ряде стран. Есть большой интерес. Я могу даже сказать, что президент Кубы [Мигель Диас-Канель], например, посещал ледокол, это немного странно звучит, но именно на ледоколе стоит та самая реакторная установка РИТМ-200, с которой он успел ознакомиться, находясь в Санкт-Петербурге. Поэтому самые разные страны изучают малую атомную энергетику, в том числе плавучую», — добавил Лихачев.

Ранее, 21 мая, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия предложила Саудовской Аравии сотрудничество в сфере атомной энергетики в третьих странах.

Ранее, 1 апреля, российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Отмечалось, что стороны обсудили вопросы климата и «зеленой» энергетики.

В конце 2017 года Россия и Саудовская Аравия подписали дорожную карту о сотрудничестве в сфере мирного атома. Соглашение было заключено между госкорпорацией «Росатом» и Научным центром атомной и возобновляемой энергетики имени короля Абдаллы. В июле 2015 года госкорпорация «Росатом» предложила Саудовской Аравии проект атомной электростанции средней мощности.

Между Россией и Саудовской Аравией действует ряд межправительственных соглашений. В частности, подобные соглашения относятся к экономическим, политическим и военным темам. Кроме того, страны сотрудничают в области мирного использования атомной энергии.