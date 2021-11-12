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Космонавты поздравили Сбербанк со 180-летием с околоземной орбиты

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В преддверии 180-летнего юбилея Сбербанка 12 ноября космонавты «Роскосмоса» Антон Шкаплеров и Петр Дубров, находящиеся на Международной космической станции (МКС), 11 ноября записали видеопоздравление, в котором пожелали «Сберу» энергии для новых побед.

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«У «Сбера» прекрасная миссия — помогать людям осуществлять их мечты и всегда быть рядом. С борта Международной космической станции мы желаем всей команде «Сбера», их родным и близким счастья, здоровья, добра и энергии для новых побед»,— заявил Дубров.

В свою очередь Шкаплеров в своем поздравлении отметил, что еще в 1841 году невозможно было представить, что в 2021-м в «Сбере» можно будет не только открыть вклад, но и за считаные секунды отправить деньги родным, заказать такси и продукты и сделать еще множество полезных вещей.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, 2021-й год — юбилейный не только для банка, но и для отечественной космонавтики, так как 60 лет назад Юрий Гагарин первым в мире вышел в открытый космос.

28 октября в 3:00 мск. на стартовом комплексе «Восток» космодрома Байконур состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с логотипом «Сбера». «Союз-2.1а» вывел на орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-18», который, помимо стандартных грузов, доставил на МКС флаг «Сбера». С ним и было записано праздничное обращение космонавтов, оставивших на флаге свои автографы.

Ранее, 22 октября, президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем правления ПАО «Сбербанк» Германом Грефом, в ходе которой они обсудили вопросы развития Сбербанка и восстановления экономики РФ. Глава государства, в частности, поинтересовался относительно рекордной прибыли Сбербанка в текущем году. По словам председателя правления банка, до конца года она превысит триллион рублей.

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