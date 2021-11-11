В Томске волонтеры «Том Сойер фест» восстановили наличники старинного дома

В Томске волонтеры движения «Том Сойер фест» восстановили семь наличников старинного деревянного дома на Никитина, 15. Об этом 11 ноября сообщает РИА «Томск».

Как рассказал агентству один из мастеров Иван Скоморощенко, для семи наличников со сложным декором изготовили более 30 новых деталей. Цвет, в который были выкрашены исторические наличники, удалось определить по паспорту фасада. Вся работа заняла примерно полтора месяца.

По словам специалиста, оригинальные наличники были из кедра. В связи с этим было принято решение использовать ту же древесину для восстановленных элементов.

Полностью завершить работы в историческом здании на Никитина, 15, волонтеры планируют в 2022 году. Они отреставрируют наличники на втором этаже, а также восстановят фасад здания.